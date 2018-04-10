ضبط 39 مخالفة لقرارات التوطين بمنشآت تجارية في الرياض

حمود العنزي(صدى):

ضبط فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض، 39 مخالفة لقرارات التوطين، وذلك خلال زيارته لـ 169 منشأة تجارية بالمنطقة، منهم منشآت مخصصة للمستلزمات و الملابس النسائية.

جاء ذلك في إطار الحملات التي تقوم بها الوزارة لضبط قرارات التوطين بالمنطقة، وذلك وفقًا لما أكدته الوزارة، عبر حسابها الرسمي على تويتر.

فيما أنذر فرع الوزارة في العاصمة الرياض، 6 منشآت آخرى مخالفة لقرارات توطين منافذ تأجير السيارات، وكذلك توطين المستلزمات النسائية وتأنيثها بالمنطقة.