الهلال الأحمر يوضح تفاصيل حادث طريق ” التربيه – المشيطية “

علي العنزي(صدى):

أوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر، بمنطقة حائل سلطان البراهيم، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، عائلة مكونة من نساء وأطفال، على طريق ” التربية – المشيطية ” .

وذكر ” البراهيم ” أن 5 فرق باشرت موقع الحادث، وتم التعامل مع الحالات المصابة، ما بين متوسطة وخفيفة، ونقلا إلى مستشفى الملك خالد.

يجدر الإشارة إلى أن جريان وادي في شمال حائل؛ تسبب في انقلاب مركبة عائلية، تضم 13 فردًا، نقلوا لمستشفى الملك خالد.