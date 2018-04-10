الطائف تسجل 10 حالات للجرب واحترازات مشددة داخل المستشفيات

حسين العلي(صدى):

سجلت صحة الطائف 8 اصابات مختلفه بالجرب الى جانب حالتين سابقه تماثلت للشفاء.

واوضح مدير ادارة التواصل والعلاقات والتوعيه متحدث الصحه بالطائف عبدالهادي الربيعي في تصريح رسمي قال فيه ما يتم تسجيله في مناطق مختلفة من حالات جرب فهذا معدل معتاد لحالات الجرب في المجتمع والمرض موجود في جميع دول العالم ومنذ فترة طويلة وهو ينتقل من شخص لآخر عن طريق الملامسة اللصيقة أو عن طريق استخدام المناشف أو الشراشف و الملابس الداخلية، كما أن طبيعة انتقال المرض السريعة تجعل احتمالية وجود أكثر من حالة في نفس المكان واردة ولا يطلق على الحالات بأنها تفشي مالم تكن هناك زيادة يومية في عدد الإصابات.

مهم جدا علاج المريض و مخالطيه و كذلك غسل الملابس الداخلية والشراشف و المناشف بشكل دوري في درجة حرارة عالية تفوق ٦٠ درجة مئوية و من ثم تنشيفها تحت أشعة الشمس أو استخدام النشافة بدرجة حرارة عالية.

واضاف جميع الحالات المشار اليها تخضع للعلاج وفق المتبع وهو مرض لايشكل خطر ومتوفر علاجه بكميات كافيه وفعاله مؤكدا تماثل الحالتين السابقه للشفاء

واكد الربيعي ان لجنه مشتركه تعمل الى جانب ادارة التعليم في تعقيم المدارس واجراء الفحوصات للطلاب والطالبات وقد جهزت صحة الطائف خمس فرق تدخل سريع على مدار الساعه لاحتواء المخالطين للحالات المؤكدة.

وقال الربيعي ان مايمكن ان يشاهده المواطنين من احترازات واحتياطات داخل المستشفيات واقسام الطوارئ ليس بمعنى ان هناك تزايد للحالات ولكن الاجراءات الاحترازية شددت على ضرورة التعامل مع كل حاله احمرار للجلد او حكه او ماشابه ضمن احترازات حالات الجرب ومتابعتها لحين ثبوت عكس ذلك وهو ماحدث فعلا لاعداد كبيره ممن يخضعون للاحتراز الحالي

واختتم تصريحه بطمأنة الجميع بانه وبعد توفيق الله فأن الاحترازات والاجراءات السريعه ساهمت ولله الحمد في منع عدوى الجرب وانه يتم السيطره فورا على الحالات ومخالطيها وليس هناك مايدعو للقلق ولله الحمد