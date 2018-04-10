حذف ” فيسبوك ” من الجوال لمدة 5 أيام يقلل التوتر

كانبرا(صدى):

كشفت عدة تجارب تم إجراؤها في جامعة كوينزلاند باستراليا، عن أن حذف ” فيسبوك ” ومواقع التواصل الاجتماعي من على الهاتف الجوال لمدة 5 أيام، يؤدي لانخفاض مستوى هرمون التوتر ” الكورتيزول ” .

حيث يرتبط ارتفاع مستوى ” الكورتيزول ” في الجسم بعدة مشاكل صحية منها: ” زيادة الشهية والوزن ” ، كما أظهرت التجارب، أن مستوى هرمون الكورتيزول في اللعاب، قد انخفض بشكل واضح بعد أخذ إجازة إجبارية من التواصل عن طريق مواقع الشبكات الإلكترونية، لكن لم يحدث هذا الانخفاض لدى المجموعة التي شاركت في التجربة، وطُلب منها مواصلة التفاعل الإلكتروني.

ومن جانبه، قال البروفيسور إريك فانمان، الذي أشرف على إجراء تلك التجارب: ” أخذ إجازة لمدة 5 أيام من الفيسبوك يساعد على خفض التوتر، وهو إجراء ننصح باللجوء إليه كل فترة ” .

جدير بالذكر، أن ” فيسبوك ” يعد من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي انتشارًا، حيث أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي، وسائل اتصال وتواصل اجتماعي أساسية.

في حين تشير معدلات التصفح إلى أن الكثير من الناس يتصفحون ” تويتر وفيسبوك وواتس أب ” بشكل متكرّر كل يوم، الأمر الذي يعرض الشخص لضغوط الاجتماعية من مصادر عدة، تنعكس على حالته المعنوية والنفسية.