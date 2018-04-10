بالصور.. فتاة تعيش كدمية حية بالمكياج

كييف(صدى):

أشعلت فتاة أوكرانية تٌدعى ” سيرينتي إلارا ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لعيشها كدمية حية بعد قضاء ساعة كاملة أمام المرآة يوميًا.

حيث تعيش سيرينتي ، كشخصية تشبه الدمية، بعد وضعها المكياج لمدة ساعة كاملة يوميًا، وبالرغم من هوس الكثيرين بالمظهر الكارتونى فإنها ترفض إجراء أي عملية جراحية تجميلية لكرهها الشكل البلاستيكي.

كما تصمم إلارا ملابسها بنفسها وجذبت بمظهرها آلاف المتابعين عبر إنستجرام.