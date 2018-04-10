إجراء أول عملية قسطرة قلبية لتوسعة الصمام دون تدخل جراحي

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي سعودي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز من إجراء أول حالة قسطرة لتوسعة الصمام المترالي بواسطة البالون لمريض خمسيني، تبيّن من خلال الأشعة الصوتية للقلب بأنه يعاني من تضيق شديد في الصمام المترالي ناتج عن حمى روماتيزمية مزمنة.

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور سامي الأسمري استشاري القلب والقسطرة القلبية بدراسة الحالة بشكل جيّد ومعرفة قابلية الصمام للتدخل بالقسطرة والبالون كعلاج بديل لجراحة القلب المفتوح وتغيير الصمام، وتم إجراء العملية بنجاح -ولله الحمد-.

واعتبر الدكتور الأسمري أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة بكفاءة عالية في جميع مراحلها ابتداءً من الفحوصات الأولية والأشعة والتأكد من قابلية الصمام للتدخل بالقسطرة حتى تكللت العملية – بفضل الله تعالى – بالنجاح.