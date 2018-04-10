منقذ العائلة التي علقت بالوادي في حائل يروي تفاصيل الواقعة

علي العنزي(صدى):

قال فيصل جمعان العمودي الشمري، منقذ العائلة التي علقت عصر أمس الاثنين، سيارتهم في أحد الأودية بقرية ” جو ” جنوب حائل، أنه كان يعمل عسكري بالطوارئ، وقادته خبرته العسكرية إلى إنقاذ الأسرة.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح ” العمودي ” قائلًا: ” كنت وصديقي حمد صياح العنزي برحلة برية في جبال ” جو ” بحائل، وبعد سماعنا صوت الرعد الشديد عزمنا أمرنا للعودة لمنازلنا تحسبًا لغزارة المطر، وبعد أن قطعنا مسافة بسيطة فجأة سقط المطر بغزارة مصحوبًا بالبَرَد من الأحجام الكبيرة، وخلال هطوله سالت الأودية بسرعة. ”

وتابع: ” عند اقترابنا من أحد الأودية التي أعرف بُعد عمقها خارج الطريق شاهدنا سيارة قد علقت في الوادي، ولمحنا طفلين بها؛ فعزمت وصديقي على الوصول لهما، بالرغم من هتافات المتنزهين بخطورة الطريق، إلا أننا لم نشعر بأنفسنا إلا ونحن نخاطب صاحب السيارة الذي اتضح أنه مسن، وأشار إلى أن معه عائلة؛ فقمت بالدوران بصعوبة عكس اتجاه الماء لتقريب الباب الخلفي لسيارتي للعائلة. ”

وأضاف منقذ العائلة: ” نجحت – ولله الحمد – وتركت وقتها المقود لصديقي ” حمد ” ؛ ليتحكم بالسيارة، ويوازنها مع قوة دفع السيول، وأنا رجعت للخلف، وفتحت الباب الخلفي بعدما اقتربت سيارتنا من أبواب سيارة المسن، وحملت طفلين، ثم المسن، وفتاة، ثم مسنة، وتبيّن لاحقًا أنها زوجة المسن، ثم انطلقنا بهم إلى خارج الوادي. ”

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