” أردوغان ” يعاني من انفصام الشخصية

أنقرة(صدى):

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعاني من مرض انفصام الشخصية، فيؤكد دائماً أن تركيا لا تحمل وصمة عار الاحتلال والاستعمار.

وكأن ” أردوغان ” ليس على علم بما يفعله جيش بلاده في مدينة عفرين السورية، أو شنه عمليات عسكرية على منطقة سنجار بالعراق، وتلويحه المستمر باحتلالها كما عفرين.

وقال الرئيس التركي في تغريدة له بموقع ” تويتر ” من قبل : ” نحن لا نحمل وصمة عار الاحتلال والاستعمار، لذلك نحن ناصعو الجبين مرفوعو الرأس شامخون على الدوام. نحن لا نجلب سوى السلام والأمن والحضارة أينما نذهب ” .

ويحلم ” أردوغان ” دائماً باستعادة أمجاد أجداده العثمانيين في تكوين دولة كبيرة والاستيلاء على دول الجوار.

من جانبه، شنَّن المعارض القطري، خالد الهيلن هجوماً لاذعاً على الرئيس التركي، وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” أيها المستعمر، سيخرج جيشك المحتل من قطر قريباً فأنتم أقذر من وطأ أرض بلادنا والتاريخ يشهد بذلك، أذل الله أجدادكم على يد اجدادنا وسيذلكم على يدنا بإذن الله ” .