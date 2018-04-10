اكتشاف 42 حالة جديدة مصابة بـ ” الجرب ” بابتدائية في مكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، بأن المدرسة الابتدائية، المكتشف بها بعض الحالات المصابة بمرض ” الجرب ” في مدرسة ابتدائية بمكة المكرمة، وتم تعليق الدراسة بها، يوم الأربعاء الماضي، واستمر التعليق ليوم أمس الاثنين؛ لتعود الدراسة للاستئناف صباح اليوم، ويتم معها اكتشاف قرابة 42 حالة جديدة مصابة بنفس المرض.

وفي ذات السياق، أعرب أحد أولياء الأمور، عن استغرابه قرار الاسئناف، في ظل اكتشاف حالات جديدة، وعدم تمكن الجهة المسؤولة من القضاء على هذا المرض؛ مما قد يتسبب بإصابة حالات جديدة، وتفاقم المشكلة وطالب المسؤولين، بتعليم مكة المكرمة؛ باتخاذ الإجراء المناسب؛ لحماية أبنائهم الطلاب.