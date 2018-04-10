خادم الحرمين الشريفين يستقبل النائب عن حزب العمال البريطاني

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، النائب عن حزب العمال البريطاني جون وودك يرافقه عدد من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العيسى، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري.