بالفيديو .. فورد سكيب تحصل على تقدير ضعيف في اختبارات التحطم IIHS

عادل الحربي(صدى):

اختبرت IIHS في الاسبوع الأخير العديد من السيارات متعددة الاستخدامات تشمل 7 سيارات بخصوص قدرتها على حماية الركاب في المقعد المجاور للسائق خلال التحطم الأمامي الجانبي. وشملت الاختباراتBMW X1 وشيفروليه ايكونيكس وGMC تريين وميتسوبيشي اوتلاندر وأوتلاندر سبورت وفورد سكيب.

وحصلت السيارات الخمسة الأولى على تقدير جيد بينما حصلت أوتلاندر سبورت على تقدير هامشي وفورد سكيب على تقدير ضعيف. والسبب في ذلك الكثير من الشظايا التي تندفع نحو الراكب الأمامي في الجانب الايمن وأكدت IIHS أن فورد سكيب عانت في الاختبارات بعد تحطم الجزء الأمامي في مواجهة الراكب المجاور للسائق بشكل عنيف.

وأكدت الاختبارات أن السيارة حصلت على لقب ضعيف في حماية الراكب الأمامي وفي الاداء العام وفي الهيكل وذكر المسئولون في IIHS أن هذا هو السبب وراء ابتكار اختبارات هذا الجزء في السيارة بعد الاهتمام في السابق بجانب السائق فقط ، وتكون الاختبار من انطلاق السيارة بسرعة 40 ميلساعة نحو حاجز مع توجه 25% فقط من مقدمة السيارة نحو الحاجز واصطدامه به.