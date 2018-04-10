مجلة عالمية تسلط الضوء على اكتشاف أول أحفورة بشرية في المملكة

عادل الحربي(صدى):

سلطت مجلة ” Nature Ecology & Evolution’s ” العالمية المتخصصة في الأبحاث والدراسات الإنسانية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أول أحفورة بشرية في الجزيرة العربية بالقرب من مدينة تيماء بالمملكة، والتي يقدر عمرها بأكثر من 85،000 عام.

ولفتت المجلة العالمية، إلى أهمية هذه الأحفورة التي تم اكتشافها في موقع الوسطى ” 1 ” المجاور لموقع كثيب الغضاة الواقع في نفود تيماء بمنطقة تبوك، وذلك ضمن نتائج أعمال البعثة السعودية الألمانية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء في موسم عام 2014م، حيث عثر في هذا الموقع، على فقرة من الاصبع الوسطى للإنسان قدر عمرها بأكثر من 85،000 عام.

فيما شمل تقرير المجلة، معلومات مفصلة عن أعمال مشروع الجزيرة العربية الخضراء؛ وهو برنامج مشترك يركز على دراسة البيئات القديمة في الجزيرة العربية، تنفذه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتعاون مع جهات أخرى عديدة.

جدير بالذكر، أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله – رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كان قد أعلن في المحاضرة التي ألقاها في الأكاديمية الفرنسية للنقوش والآداب بباريس في يونيو من عام 2016م، عن آخر الاكتشافات الحديثة والمهمة في المملكة.

وتمثلت هذه الاكتشافات التي أعلن عنها سموه، في الكشف عن عظمة بشرية وجدت في البحيرة الجافة بمحافظة تيماء، وتعد أقدم عظام بشرية وجدت في الجزيرة العربية، في حين أشار سموه إلى أن المكتشفات الحديثة أثبتت وجود بحيرات وأنهار قديمة كانت السمة العامة للجزيرة العربية من قبل.