القتل تعزيرا لمواطن فعل فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة في بريدة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة بريدة فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .
أقدم / سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – على فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وإنجابها منه طفلة سفاحاً وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره, وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أنه لشناعة ما نسب إليه ولتعدد سوابقه الجنائية فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 7 / 1439 هـ ، بمدينة بريدة في منطقة القصيم.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بان العقاب الشرعي سيكون مصيره.
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3211 ] نشر منذ 2 ساعتين
المخدرات والمسكر ذهاب للعقل- الله يكفينا الشرور-
خرطي[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحمانا
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6894 ] نشر منذ 1 ساعة
نعم هذا هو العقاب الشرعي لزنا المحارم ماهو سجن كم سنة ويطلع الحمدلله على تطبيق شرع الله
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45375 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على تطبيق شرع الله في بلادنا ..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28405 ] نشر منذ 1 ساعة
حجر وأنزاحت من طريق المسلمين.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 1 ساعة
حكم الله ونفذ
محمد سعد[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظ الدولة ويعزها
نعم هذا الحكم الصحيح
ولكن نريد تطبيق حد الزنا كما جاء في القران الكريم الغير متزوج الجلد والمتزوج سواء كان رجل او امراة القتل ، نحن قوما اعزنا الله بالاسلام ومهما ابتغينا غيره اذلنا الله
والله مع تطبيق حدود الله كما جاءات في القران الكريم بنعيش في امن وسلام والله تنام المراة في الشارع محد ينظر فيها وبتنعدم الجرائم وبتقل الامراض الفتاكة وباء كبدي وايدز وزهري وغيرها
محمد سعد[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 57 دقيقة
كمان نريد الغاء القانون الوضعي ( استر البنت وسجن الولد )
حكم الله ينفذ على الجميع رجل او امراة
الله وضع الاحكام لحماية المجتمع ليس من الجرائم فقط بل من الامراض والتهاون في هذه الحدود خطر على الجميع اذا انتشر الايدز والوباء الكبدي في اي مجتمع يصبح الجميع معرض لهذا المرض سواء زاني او غير زاني يصبح مهدد بهذه الامراض والتي تعتبر اخطاء غيره من الناس سوف تنتقل عن طريق الاختلاط والاكل والملامسه والحلاقه وصوالين التجميل وغيرها لذلك الحل هو تطبيق شرع الله وليس الستر
khalid[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 55 دقيقة
المخدرات والمسكر من مداخل الشيطان
لا حول ولا قوة الا بالله
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 51 دقيقة
سيدي الغالي
محمد سعد تحية طيبه وبعد
حكم الزنى يطبق بشروط
وادلة واحكام ووووو
ليست هينة كما يتصور البعض
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور: 4}. وقال تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ {النور: 13}. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات.. وعد منها: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
وشهود الزنا يجب أن تتوفر فيهم سبعة شروط هي: كونهم أربعة، وكونهم رجالا، وكونهم أحرارا، وكونهم عدولا، وكونهم مسلمين، وأن يصفوا الزنا فيقولوا: رأينا فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة أو كالرشا في البئر، وأن يجيء الشهود كلهم في مجلس واحد. انظر المغني لابن قدامة: 9/6
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 44 دقيقة
استر البنت وسجن الولد )
يا عزيزي الكريم من قال لك انه قانون وضعي
بل هناك قاعدة شرعية عند العلماء حفظهم الله
وهي (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
وهناك تعميم من قبل ولي العد ووزير الدا خلية
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود المعظم رحمه الله
معمم ع جميع اقسام النيابة العامة والهيئات بالستر
بناء ع توصيات من كبار هيئة العلماء
احيانا الستر اوجب خشيت ع سمعة البنت اهم من الرجل
اللهم لا شماته
الهم استر ع اعراضنا واعراض جميع اخواننا المسلمين والمسلمات
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 43 دقيقة
استر البنت وسجن الولد )
يا عزيزي الكريم من قال لك انه قانون وضعي
بل هناك قاعدة شرعية عند العلماء حفظهم الله
وهي (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)
وهناك تعميم من قبل ولي العهد ووزير الدا خلية
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود المعظم رحمه الله
معمم ع جميع اقسام النيابة العامة والهيئات بالستر
بناء ع توصيات من كبار هيئة العلماء
احيانا الستر اوجب خشيت ع سمعة البنت اهم من الرجل
اللهم لا شماته
الهم استر ع اعراضنا واعراض جميع اخواننا المسلمين والمسلمات
محمد سعد[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 41 دقيقة
سؤال لاي شخص زاني سواء ذكر :
لما تقابل وحده تعرفت عليها هل تعرف ايش عندها من امراض ؟
هل تعرف من قابلت قبلك ؟ وايش عنده من امراض ؟
نفس السؤال لنساء :
لما تقابلي واحد تعرفتي عليه هل تعرفي ايش عنده من امراض معديه ؟
هل تعرفي من قابل قبلك ومارس معها ؟ وايش عندها من امراض معديه ؟
الشخص الزاني مثل الباعوضه بالظبط ياخذ المرض من شخص ويوصله لشخص اخر سليم
يجي واحد يقول استخدم الواقي الذكري
الواقي الذكري لا يقي من الامراض المعديه 100% ولكن يقلل فقط والدليل انه يحصل حمل حتى مع استخدام الواقي الذكري وهذا دليل على انه لا يحمي من الامراض وما ينطبق على الحيونات المنويه ينطبق على الفيروسات والجراثيم بسبب انها جميعها كائنات مجهرية لا ترى بالعين المجردة ولصغرها بأمكانها الدخول عن طريق مسمات في الواقي لا ترى بالعين المجردة .
وكذلك يوجد مجموعة من الامراض تنتقل عن طريق العرق واللعاب والتلامس الجسمي ومنها الوباء الكبدي وبرضو الايدز ينتقل عن طريق اللعاب وعن طريق الجنس الفموي .
أبو هند[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 25 دقيقة
المشكله يا محمد سعد إذا ردينا على المغالطات الموجوده في ردك بتفكر إن احنا نؤيد الزنا, لذلك ياليت لو تراجع معلوماتك
محمد سعد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 16 دقيقة
( المفاسد مقدم على جلب المصالح)
مثال لو زنت امرأة متزوجة لا قدر الله
وتم سترها بناء القاعدة السابقة
المفسدة المتوقعه في حال فضحها ( الطلاق من زوجها )
وتم سترها بناء القاعدة الخوف من ان يعلم زوجها ويطلقها ولكن حصل ان الزوجة استمرت في الزنا وتمادت واصيبت بمرض الإيدز وتم نقله لزوجه وأطفالها ! في هذه الحال اعظم الطلاق والمرض الفتاك القاتل ؟