القتل تعزيرا لمواطن فعل فاحشة الزنا بإحدى محارمه بالقوة في بريدة

سالم المطيري(صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة بريدة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) .

أقدم / سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – على فعل فاحشة الزنا وهو محصن بإحدى محارمه بالقوة وإنجابها منه طفلة سفاحاً وتعاطيه الحشيش المخدر وشرب المسكر وقيادته للسيارة تحت تأثيره, وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يتضمن أنه لشناعة ما نسب إليه ولتعدد سوابقه الجنائية فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / سعيد بن أحمد بن حسن كريري – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء الموافق 24 / 7 / 1439 هـ ، بمدينة بريدة في منطقة القصيم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يهتك أعراضهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بان العقاب الشرعي سيكون مصيره.