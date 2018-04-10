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بالفيديو.. رقص غريب لحلا الترك على أغنية راب يثير ضجة بالإنترنت

بالفيديو.. رقص غريب لحلا الترك على أغنية راب يثير ضجة بالإنترنت
نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة الشابة حلا الترك ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لرقصها الغريب على أغنية راب أجنبية .

وظهرت حلا في مقطع فيديو ، وهي في إحدى الاستديوهات ، تؤدي حركات راقصة على أغنية راب أجنبية ، ما أثار سخرية المتابعين مٌشيرين إلى أن هذه الرقصات لا تليق بفنانة عربية شابة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين

واحلالاه يافقحتها

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 50 دقيقة

خبر تافه

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