بالفيديو.. رقص غريب لحلا الترك على أغنية راب يثير ضجة بالإنترنت

نورة الشهري(صدى):

أثارت الفنانة الشابة حلا الترك ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لرقصها الغريب على أغنية راب أجنبية .

وظهرت حلا في مقطع فيديو ، وهي في إحدى الاستديوهات ، تؤدي حركات راقصة على أغنية راب أجنبية ، ما أثار سخرية المتابعين مٌشيرين إلى أن هذه الرقصات لا تليق بفنانة عربية شابة .