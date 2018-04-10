بالفيديو.. رقص غريب لحلا الترك على أغنية راب يثير ضجة بالإنترنت
أثارت الفنانة الشابة حلا الترك ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لرقصها الغريب على أغنية راب أجنبية .
وظهرت حلا في مقطع فيديو ، وهي في إحدى الاستديوهات ، تؤدي حركات راقصة على أغنية راب أجنبية ، ما أثار سخرية المتابعين مٌشيرين إلى أن هذه الرقصات لا تليق بفنانة عربية شابة .
خرطي[ عدد التعليقات: 157 ] نشر منذ 2 ساعتين
واحلالاه يافقحتها
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28405 ] نشر منذ 57 دقيقة
المحنه لاشبت
مشكلة🤔
عبدالله[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 50 دقيقة
خبر تافه