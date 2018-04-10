” هايلي ” تنسحب من جلسة مجلس الأمن فور بدء كلمة المندوب السوري
انسحبت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن، نيكي هايلي، صباح اليوم، من اجتماع المجلس بشأن قصف دوما السورية بالكيميائي، وذلك مع بدء كلمة المندوب السوري.
وفور بدء كلمة بشار الجعفري، مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، خرجت هايلي وبقية الدبلوماسيين الأمريكيين، من قاعة مجلس الأمن في نيويورك.
يذكر أن النظام السوري قد قصف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ليل السبت الماضي، بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000.
همس[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يحفظ اهل سوريا
ماجد[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله في كل قاتل
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 2 ساعتين
بشار الجعفري جالس
يبربر وهو نظارته التي اصابها الصداً
ياعمو انت ثرثار حق هياط وحكي فاضي
لابد من توجيه ضربات شديدة عليكم
وامريكا لن تستأذن والله لو تستعملون الف فيتو
الوحش ترامب ناوي يدمر قواعدكم العسكرية
تدمير
والرد طبعا من قبلكم كعادتكم
الرد في الزمان والمكان المناسبين
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه