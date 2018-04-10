” هايلي ” تنسحب من جلسة مجلس الأمن فور بدء كلمة المندوب السوري

واشنطن(صدى):

انسحبت المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن، نيكي هايلي، صباح اليوم، من اجتماع المجلس بشأن قصف دوما السورية بالكيميائي، وذلك مع بدء كلمة المندوب السوري.

وفور بدء كلمة بشار الجعفري، مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، خرجت هايلي وبقية الدبلوماسيين الأمريكيين، من قاعة مجلس الأمن في نيويورك.

يذكر أن النظام السوري قد قصف مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، ليل السبت الماضي، بالأسلحة الكيميائية، ما أسفر عن مقتل نحو 200 شخص بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من 1000.