روما يتمسك بالأمل الأخير أمام برشلونة

نواف السالم(صدى):

على الرغم من الفرصة الضعيفة التي يمتلكها روما الإيطالي في معركته أمام برشلونة، اليوم الثلاثاء، في إطار إياب دور الثمانية من دوري الأبطال إلا أن النادي الإيطالي يتمسك بأخر آماله.

وفي هذا السياق قال المدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو إن فريقه نجح في الفوز3- صفر على تشيلسي في دور المجموعات، لافتًا إلى قدرتهم على تجاوز أثار الهزيمة.

وأشار إلى أهمية إظهار فريقه قدر من المكر والحسم أكبر مما أظهره في الفترة الأخيرة، مضيفًا: ” لماذا لا نكون واثقين بأنفسنا حتى نهاية المطاف على أمل تحقيق إنجاز لا سابق له؟ روما يتأخر بفارق ثلاثة أهداف ولذلك فهي مواجهة صعبة، ولكن علينا أن نحاول”.

وأضاف:” علينا اللعب بحماسة وثقة حتى صفارة النهاية، إن كنا نريد تحقيق المستحيل، في بعض الأحيان تنقصنا البراعة المطلوبة لتحقيق نتائج أفضل، أنا أرغب دائما في رؤية القدر المناسب من الحسم من الفريق “.