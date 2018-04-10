” الفالح ” يناقش تطوير أسواق النفط مع مدير وكالة الطاقة الدولية

عادل الحربي(صدى):

قام المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعقد اجتماع مع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الثلاثاء، في باريس؛ لمناقشة تطوير أسواق النفط وعمليات التعاون بين المملكة والوكالة.

وأشار ” الفالح ” خلال اللقاء، على الحاجة للاستثمار في الطاقة؛ لتلبية النمو المستمر؛ للطلب وتعويض التراجعات في حقول النفط الناضجة.

يجدر الإشارة إلى وزير الطاقة، ناقش أيضًا الطريقة التي يمكن من خلالها، توسيع التعاون في مجالات جديدة، كتحسين كفاءة الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة الشمسية، في مزيج الطاقة العالمي ومراجعة الدور، الذي تلعبه الطاقة النووية.