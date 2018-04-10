بالفيديو والصور.. اشتباكات وصياح في جلسة بالبرلمان الإيراني

طهران(صدى):

عمت حالة من الفوضى والصياح، اليوم الثلاثاء، في جلسة بالبرلمان الإيراني، والتي خصصها البرلمان لاستضافة رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف، لمناقشة أسباب انهيار العملة المحلية وارتفاع سوق الصرف الأجنبي.

وفي الجلسة، حدثت اشتباكات بين رئيس البنك المركزي وأعضاء البرلمان، حيث أنه عندما صعد المنصة المخصصة له لشرح أسباب انهيار العملة المحلية، تجمع مجموعة من أعضاء البرلمان أمامه لمنعه من إلقاء كلمته مطالبين بإقالته من منصبه، كما حاول بعضهم الاعتداء عليه.

وأوضح ” ولي الله سيف ” مبررًا مقترحه باستبدال التعامل باليورو بدلًا من الدولار قائلًا: ” الدولار لا يلعب دورًا مهمًا في أسواقنا الأجنبية وإنما اليورو، ولهذا اقترحت استبدال التعامل باليورو بدلًا من الدولار لإنهاء هذه المشاكل التي تشهدها البلاد هذه الأيام. ”