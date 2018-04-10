بالصور.. ” المرشود ” يلتقي مدير ومنسوبي الشؤون الإسلامية بالباحة

سعيد العجل(صدى):

أكد المشرف على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ خالد بن إبراهيم المرشود أن تطبيق برنامج الموارد البشرية على السحابة الإلكترونية لفرع الوزارة بمنطقة الباحة كأول جهة حكومية على مستوى المملكة هو ثمرة تعاون كبير بين الوزارة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة في ” وحدة خدمات الإنترنت ” ، لافتاً إلى أن إطلاق هذا البرنامج يعد نقلة نوعية في عالم التقنية لعمليات الموارد البشرية في الوزارة وفروعها بمختلف مناطق المملكة سوف يقطف ثمارها الجميع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في اللقاء الذي نظمه فرع الوزارة بمنطقة الباحة؛ بمناسبة تدشين برنامج الموارد البشرية على السحابة الإلكترونية برعاية سمو أمير المنطقة؛ وكان في استقباله فضيلة المدير العام للفرع الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد، كما سبق عقد اللقاء جولة تفقدية على الفرع اطلع خلالها على إدارته وأقسامه، فيما وقف على إدارة الموارد البشرية بالفرع والتقى منسوبيها واستمع استفساراتهم.

وقال المرشود : إن فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة هي الذراع المحرك لأعمالها، وتميزها يساهم في تحقيق رسالتها السامية لخدمة أحب البقاع إلى الله وخدمة الدعوة بمختلف مجالاتها، منوهاً بتميز فرع الشؤون الإسلامية بالباحة، وتعاون منسوبيه، الذي أسهم وأثمر بإطلاق برنامج الموارد البشرية على السحابة الإلكترونية بوقت قياسي، مشيراً إلى أن إطلاقه يأتي في إطار أعمال الوزارة المختلفة لمواكبة برنامج التحول الرقمي (٢٠٢٠) وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة الطموحة (٢٠٣٠) التي يقود زمام مبادرتها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد المرشود أن تطبيق برنامج الموارد البشرية على السحابة الإلكترونية سوف يسهم في سرعة ودقة الإنجاز لخدمة قطاع الموارد البشرية بالفرع، مشيراً إلى أن تدشينه جاء بتوجيهات من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وبمتابعة من معالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري اللذين يوليان قطاع الموارد البشرية اهتماما كبيرا؛ لأن باكورة العمل الحكومي تقوم على تميزها ومواكبتها للتقنية الحديثة.

وفي ختام اللقاء استمع المرشود لمداخلات منسوبي الفرع وأجاب عن استفساراتهم حول آلية تطبيق برنامج الموارد البشرية على السحابة الإلكترونية، وعدد من المسائل المتعلقة بالبرنامج.

وكان اللقاء قد استهل بكلمة ترحيبية لفضيلة المدير العام للفرع الدكتور مطلق بن بجاد آل سعد بزيارة المرشود للفرع والالتقاء بالعاملين، مؤكدا أن الزيارة تعكس حرص المسؤولين بالوزارة وفي مقدمتهم معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري على مد جسور التواصل؛ للرقي بأعمال ومنجزات الفروع بما يحقق رسالتها في خدمة بيوت الله ــ جل وعلا ــ والدعوة إليه ــ سبحانه وتعالى ـــ وفق منهج وسطي ومعتدل يساهم في الحفاظ على الهوية الإسلامية ويخدم المجتمع.