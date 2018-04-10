مصرع محفظ قرآن في حادث مروري أثناء ذهابه لحلقة التحفيظ بتبوك
تُوفي محفظ قرآن وإمام أحد المساجد في منطقة تبوك ويدعى ” عبدالله بن سليمان النفيعي ” ، أمس الإثنين، إثر حادث مروري، وذلك وهو في طريقه لحلقة التحفيظ التي يُدرِّس بها.
حيث قام المحفظ – قبل وفاته – بتوصيل أبناءه إلى إحدى حلقات التحفيظ مغرب أمس، ثم انطلق مسرعًا إلى حلقة أخرى يقوم بالتدريس بها بجوار منزله، لكنه لقي مصرعه في حادث مروري قبل أن يصل لحلقة التحفيظ.
جدير بالذكر، أن هناك مقطع فيديو، كان قد تم تداوله على مواقع التواصل، يظهر فيه الفقيد وهو يُذكِّر فيه بأهمية ذكر الله – عز وجل -، حيث كان قد التقط له أثناء تكريم ابنه لحصوله على المركز الأول في مسابقة ” حصن المسلم ” .
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3211 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمنا ويرحمه ويرحم كل المسلمين–امين-
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 59 دقيقة
اسأل الله ان يتقبلك قبول حسن
يا حافظ كتاب الله الكريم
رحمه الله واحسن العزاء في اهله
انا لله وانا اليه راجعون
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28405 ] نشر منذ 54 دقيقة
رحمةالله عليه
والله أني شفت الموت البارح
وأنا جاي من الرياض متجه لمكه على طريق الطايف
عج غبار ومطر
السيارات والشاحنات واقفين طرف الخط
وأنا ماشي١٤٠كم
ماأشوف شي
قلت أشهدأن لاإله الا الله
زثبت السياره على مسار
وداااااااز😰