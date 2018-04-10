مصرع محفظ قرآن في حادث مروري أثناء ذهابه لحلقة التحفيظ بتبوك

محمود البلوي(صدى):

تُوفي محفظ قرآن وإمام أحد المساجد في منطقة تبوك ويدعى ” عبدالله بن سليمان النفيعي ” ، أمس الإثنين، إثر حادث مروري، وذلك وهو في طريقه لحلقة التحفيظ التي يُدرِّس بها.

حيث قام المحفظ – قبل وفاته – بتوصيل أبناءه إلى إحدى حلقات التحفيظ مغرب أمس، ثم انطلق مسرعًا إلى حلقة أخرى يقوم بالتدريس بها بجوار منزله، لكنه لقي مصرعه في حادث مروري قبل أن يصل لحلقة التحفيظ.

جدير بالذكر، أن هناك مقطع فيديو، كان قد تم تداوله على مواقع التواصل، يظهر فيه الفقيد وهو يُذكِّر فيه بأهمية ذكر الله – عز وجل -، حيث كان قد التقط له أثناء تكريم ابنه لحصوله على المركز الأول في مسابقة ” حصن المسلم ” .