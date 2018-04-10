داعش يتفوق على القاعدة وحزب الله في تغريداته المفخخة

علي القحطاني(صدى):

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف ” اعتدال ” عن تفوق تنظيم داعش الإرهابي، على تنظيم القاعدة وحزب الله على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا إياه الأكثر تهديدًا من القاعدة وحزب الله على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” .

وأشار ” اعتدال ” إلى أن هناك 4 أسباب جعلت داعش الأكثر تهديدًا من القاعدة وحزب الله على ” تويتر ” ، موضحًا أن ” داعش ” يمارس نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي بطرق عدة وعلى منصات مختلفة، ومقارنة بغيره من التنظيمات الإرهابية الأخرى فإنه يشكل تهديدًا متصاعدًا من خلال محاولات نشر المحتوى المتطرف على تويتر.

وأوضح المركز أن من أبرز الأسباب التي ترفع من معدلات خطر وجود ” داعش ” على تويتر أن التنظيم يحظى بأكبر قدر من النقاش على تويتر مقارنة بالتنظيمات الأخرى، كما أنه يحظى بأكبر قدر من النقاش الإيجابي، مقارنة بالنقاش العام وسط هذه التنظيمات.

وأضاف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرّف أن من الأسباب أيضًا تنوع داعش في محتواه المنشور على تويتر، كما يشارك المغردون عن داعش في المحادثات بمعدل أعلى من التنظيمات الأخرى.