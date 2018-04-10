ضبط مصنع خمور و إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من ” القات ” بجازان

تركي السالم(صدى):

نجحت شرطة جازان، في ضبط مصنع متكامل للخمور، بالإضافة لإحباط تهريب كميات كبيرة من نبات القات المحظور بالدرب والريث.

وعثر في مصنع الخمور في العملية الأولى بوادي عتود على ٢٠ جركل مليئة بمادة العرق المسكر بالإضافة لكافة الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وضبطت الشرطة شخصين من الجنسية الأفريقية؛ لإدارتهما المصنع حيث تم اتلاف المصنع بعد اخذ عينات من المادة المسكرة .

وعلى جانب أخر نجح رجال الأمن بشرطة محافظة الريث في إحباط محاولة تهريب ٤٢١ حزمة من نبات القات المحظور بمركبة من نوع كامري يستقلها شابان سعوديان في العقد الثاني والثالث من العمر اتخذ اللازم وتم احالتهما لجهة الاختصاص.