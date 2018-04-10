” زيت الجوجوبا ” صديق البشرة المتقدمة في العمر

برلين(صدى):

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن زيت الجوجوبا يعد صديق البشرة الجافة والبشرة المتقدمة في العمر، حيث إنه يعمل على زيادة مرونة البشرة ويحميها من فقدان الرطوبة.

وأضافت هوبر أن زيت الجوجوبا يزخر بالأحماض الدهنية، التي تعتني بالبشرة وتمنحها ملمساً مخملياً، كما أنه غني ببروفيتامين A وفيتامين E، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة. ويمتاز زيت الجوجوبا بسرعة امتصاص البشرة له، على الرغم من المواد الفعالة الغنية، التي يحتوي عليها.

ومن ناحية أخرى، يتمتع زيت الجوجوبا بفوائد جمالية للشعر أيضاً، حيث إنه يعتني بالشعر بشكل مكثف ويساعد على سهولة تمشيطه وتصفيفه ويمنحه مظهراً لامعاً وبراقاً.