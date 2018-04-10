14 ألف مستفيد من خدمات طوارئ مستشفى بقعاء

سعيد العجل(صدى):

قدمت الصحة في حائل خدماتها الصحية بمستشفى بقعاء لعدد (14633) مراجع في قسم الطوارئ بالمستشفى خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م كما استقبل قسم العيادات الخارجية (4170) مراجع، فيما قام قسم الأشعة باستقبال (3400) مراجع، كما قام قسم الأشعة بفحص عينات الدم (4814) مراجع.

يذكر هنا أن مستشفى بقعاء يتسع لـ 50 سرير ويحتوي على قسم طوارئ رجال ونساء وأشعة مقطعية وصوتية، بالإضافة إلى مبنى خاص بالعيادات الخارجية، وقسم للعلاج الطبيعي ووحدة للكلية الصناعية، وقسم خاص بالمختبر، ويتواجد بالمستشفى أيضاً قسم للعمليات أجري فيه العديد من العمليات الجراحية والمناظير.

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.