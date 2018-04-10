إنهاء معاناة طفل من إلتفاف الأمعاء بالأحساء

سعيد العجل(صدى):

نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 12 عام من إلتفاف أمعائه حول بعضها (انفتال الامعاء) ، والتي تعد من الحالات النادرة في الاطفال ، حيث كان الطفل يعاني من الآم مزمنة بالبطن وإستفراغ بسبب إلتفاف الامعاء مما سبب إنسداد جزئي بالأمعاء، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تمكن الفريق الطبي المختص بقسم جراحة الاطفال من إجراء العملية الجراحية بنجاح ، وغادر الطفل المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ولله الحمد.

من جانب آخر أطلقت الصحة نظام ” التراخيص الصحية الالكترونية ” والذي يعد نقلة نوعية في إجراءات الحصول على التراخيص الصحية. حيث يتميز هذا النظام بالتحقق والتدقيق الفوري للبيانات والمعلومات بشكل آلي من قبل الوزارة دون الحاجة للمعاملات الورقية وخلال فترة زمنية قياسية، كما يأتي هذا النظام كخطوة سباقة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الإجراءات الحكومية الإلكترونية. وأوضحت الصحة أن النظام الالكتروني الجديد يشتمل على خدمات عدة منها إصدار وتجديد الموافقة الأولية للمنشآت الصحية خلال ٦٠ ثانية بدلاً من شهر أو شهرين سابقاً، بالإضافة إلى تقديم خدمة إصدار و تجديد تراخيص الممارسين الصحيين عبر ٣ خطوات فقط و خلال ٣٠ ثانية، كما يقدم النظام خدمات تراخيص المنشآت الصحية النهائية و خدمات أخرى مثل ندب الممارسين الصحيين وغيرها مما تعمل الوزارة على تطويرها لتصبح منصة متكاملة الخدمات.

كما سيمكن نظام التراخيص الصحية الجديد المستخدمين من الحصول على الخدمة بكل يسر وعلى مدار الساعة مما سيسهم في تطوير وسرعة إنجاز الإجراءات والموافقات.

لافتةً أن النظام الجديد سيُتيح الفرصة كذلك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحديداً لزيادة مساهمتها في منظومة القطاع الصحي نتيجة سهولة إستخدام النظام والحصول على التراخيص في مدة زمنية قياسية.