تقييم خيارات علاجية لضغط الدم المرتفع وطول العمر

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة استطلاعية أجرتها جامعة يال الأمريكية عن تقييم خيارات المرضى بخصوص علاج ارتفاع ضغط الدم وتأثير ذلك على طول العمر؛ حيث أوضحت أن غالبية المرضى لديهم استعداد لاتباع خيارات صحية علاجية، وأن أفضليتها عند المرضى تختلف من شخص لآخر.

وتباينت تقييمات الخيارات العلاجية من مريض لآخر، فهناك 79% من المشاركين لديهم استعداد لتناول حبوب دوائية كل يوم إذا كان الدواء سيطيل العمر شهرًا، بينما تصل النسبة إلى 96% إذا كان الدواء سيطيل العمر 5 سنوات.

وفي السياق نفسه، اختار 78% من المشاركين في الاستطلاع تناول الشاي يوميًا إذا كان يطيل العمر شهرًا، و91% منهم إذا كان الشاي يطيل العمر سنة كاملة، و96% منهم إذا كان الشاي يطيل العمر 5 سنوات، بينما اختار 63% فقط من المشاركين التمارين الرياضية اليومية كعلاج لضغط الدم إذا كانت التمارين تطيل العمر شهرًا.

وأضافت أن هناك اختار 93% منهم ممارسة التمارين يوميًا إذا كانت تطيل العمر 5 سنوات، بينما أكدت الدراسة أنه من الضروري العمل على توفير خيارات علاجية مختلفة، ومناقشة مزاياها وأضرارها مع المريض.