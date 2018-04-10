عثر بحوزته على مخدرات.. مطاردة بين رجال الأمن ومقيم حاول دهس أحدهم

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية، القبض على مقيم باكستاني الجنسية، حاول دهس رجال الأمن أثناء مطاردتهم إياه بعد تجاوزه نقطة أمنية، وقد عثر بحوزته كمية كبيرة من مادة الحشيش، ومبلغ مالي.

وأثار الرجل شكوك رجال الدوريا الأمنية، بعدما طالبوه بإيقاف مركبته من نوع ” سوناتا ” لكنه زوَّد سرعته وهرب مسرعاً بالسيارة، حيث تم التواصل فوراً مع مركز العمليات الموحدة للتبليغ عن المركبة بعد تجاوزها المواقع السكنية نحو الكر.

ورصد أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة بعد تمرير البلاغ إليه عبر مركز العمليات الموحدة، المركبة وهي تسير بسرعة شديدة، وتم غغلاق الطريق بالأقماع وإخلاءه من المركبات.

وفي مطاردة خيالية، أقدم قائد المركبة على اقتحام المسارات، ومحاولة دهس أحد رجال الأمن في طريقه، بالتزامن مع زيادة سرعة مركبته باتجاه الكر، كما أطلق رجال القوة الخاصة إطلاق طلقات تحذيرية، واستمروا في مطالبته بالوقوف دون اَي فائدة.

ولجأ رجال القوة، إلى إطلاق النار على المركبة وأصابوها في المصد الخلفي، إلا أن المتهم استمر في زيادة السرعة، حتى وصل إلى مقر الهلال الاحمر بالكر، حاول صدم مركبة أمن الطرق، مما تسبب في انحرافه وخروجه إلى المسار المعاكس، والذي تم إخلاؤه من المركبات.

وسيطر رجال القوة في النهاية على قائد المركبة، وتم إخضاعه، والعثور بحوزته على سيجارة حشيش ملفوفة يدوياً ومادة بنية اللون يعتقد أنها حشيش مخدر، إضافة إلى مبلغ مالي يتجاوز الـ 17 ألف ريال.

وتم إعداد محضر، وتسليم الشخص والمضبوطات بمحضر رسمي لمكافحة المخدرات بالطائف.