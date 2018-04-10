بالفيديو.. رجل شجاع ينقذ سائقا من حريق سيارته

واشنطن(صدى):

خاطر رجل أمريكي شُجاع يٌدعى ” خوسيه مارتينز ، 57 عاماً ” بحياته ، لإنقاذ شخص غريب من حريق سيارة بسحبه خارجها في الوقت المناسب بولاية إلينوي الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، خوسيه يسحب الرجل قبل أن يهرع أحد السكان المحليين لمساعدته وإبعاد الضحية عن الحريق.

كما يمكن رؤية ضباط الشرطة يصلون إلى المكان، ويفحصون السيارة للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين بداخلها.