7 عادات تقتل الشغف في علاقتك مع زوجك

نورة الشهري(صدى):

كشفت خبيرة في العلاقات الزوجية، عن بعض العادات التي تقتل شرارة الرومانسية والشغف في العلاقة الزوجية دون أيّ إدراك منّا.

وسنقدم لكِ تلك العادات حتى تتجنّبيها:

1- الشخير

لا يتحمّل الكثيرون الشخير، وكثيراً ما يصعب تجاهله، خاصة إذا كان عاليًا، كما يؤدي أحياناً إلى نوم الشريكين في غرف منفصلة، ممّا يقتل الشغف بينهما.

2- النظافة الشخصية

من الهام جداً الحفاظ على نظافتك الشخصية، وذلك أمر بديهي لا يجب على شريكك تذكيرك به، لأنّ عدم الاهتمام بذلك يجعل شريككِ ينفر منكِ.

3- ساعات العمل الكثيرة جداً

نعلم أنّ العمل أمر هام في الحياة، ولكن عليكما تجنّب تداخل حياتكما المهنية مع الزوجية، خاصة علاقتكما الحميمة، لأنه يؤثر بشكل كبير جداً على حياتكما، فالإجهاد المرتبط بساعات العمل الطويلة، يمكن أنْ يؤثر على الرغبة الجنسية، ويقلّل من ممارسة العلاقة الحميمة.

4- عدم الاهتمام بنظافة الحمام

يمكن أنْ يؤدي العثور على الأظافر المقصوصة في الحمام، أو الشعر الموجود في البالوعة إلى انزعاج الشريك، كما يمكن أنْ يؤدي إلى قتل أي مجال للرومانسية والشغف بينكما، لذلك، تجنّبي تلك العادات.

5- المشاكل المالية

إذا كنتِ شخصاً مبذراً أو بخيلاً، عليكِ فهم أنْ المشاكل المالية، تعتبر من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى إطفاء الشرارة بين الأزواج، لذلك عليكما تحقيق التوازن.

6- قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت

اعلمي أنّ قضاء الكثير من الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعطاء وقتٍ كافٍ لشريكك، يمكن أنْ يعرقل علاقتكما على المدى الطويل، لذلك، جرّبي خفض ما تقضينه من الوقت على الانترنت.

7- الضغط العصبي

يمكن أنْ تؤثر الضغوطات على علاقتك إذا تجاهلتيها لفترة طويلة، لذلك عليكِ تعلّم كيف تتعاملين مع الضغط، سواء النفسي أو المهني، للحفاظ على زواجكِ.