” الجوازات ” توضح حقيقة إبعاد الوافد المتأخر في تجديد هوية ” مقيم “

علي القحطاني(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء أن عدم تجديد هوية ” مقيم ” بعد نهايتها مباشرة يعرض الوافد لعقوبات تصل لإبعاده.

جاء ذلك في رد الجوازات على استفسار وردها من وافد عن العقوبة المقررة نظاماً حال انتهت مدة الإقامة لثلاث مرات دون التجديد في ميعادها، لتوضح أن العقوبة في المرة الأولى غرامة قدرها 500 ريال، وفي المرة الثانية 1000 ريال، والثالثة إبعاد عن المملكة.

وكانت الداخلية قد أعلنت مؤخراً أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (908192) مخالفاً، منهم (657528) مخالفاً لنظام الإقامة، و(174444) مخالفاً لنظام العمل، و(76220) مخالفاً لنظام أمن الحدود.