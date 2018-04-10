بالصور.. انطلاق اختبار التقييم الوطني PISA في 14 مدرسة بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

تابع المساعد للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال الحربي سير الاختبارات التي جرت في مدارس تعليم مكة عن برنامج التقييم الوطني للطلاب PISA .

وقال الحربي أن هذا الاختبار الذي يُعد المشاركة الأولى للمملكة في هذا البرنامج لما له من أهدافه كثيرة تُسهم في تطوير التعليم في المملكة وتبني وزارة التعليم هذا البرنامج في ظل دعم وحرص وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى والدكتور نياف الجابري بوكالة الوزارة للتعليم ومستشار وزارة التعليم الدكتور فهد الحربي الذين حرصوا على

حرصوا على إقامة البرامج التفاعلية لهذا البرنامج من خلال لقاءات مع منسقي البرنامج وقادة المدارس ليكونوا مدركين لأبعاده ويتسنى لهم التنفيذ على أعلى مستوى حتى تؤدي ثمارها على أكمل وجه

وأشاد الحربي بجهود وحرص الطلاب الذي يؤدون الاختبار ووضعوا شعارهم ” نحن نفخر ليتميز الوطن ” ونحن على ثقة بأنهم سيقدموا صورة إيجابية عن المملكة لأن تكون المملكة في أعلى النتائج وليس بغريب عليهم كونهم سيوظفون هذه المعارف والاتجاهات في حياتهم اليومية وتطبيق ما تعلموه فيما يخدم وطنهم ، مبدياً سعادته في خوض هذه الاختبارات ضمن الدول المتقدمة وأن التعامل مع مثل هذه الاختبارات سيحقق الإيجابية في تعليمنا، ويمنحنا فرصة التواجد الدولي حسب المكانة التي تليق بمكانة المملكة بأن تكون الأول ورفع أسم بلادنا عالياً في المحافل الدولية التعليمية من خلال أبنائها جيل المستقبل الذين سيحققون رؤية المملكة 2030 .

وأشار الحربي أن الاختبار لهذا العام يُنفذ في 14 مدرسة بتعليم مكة ” سبع مدارس بنين ” و “سبع مدارس بنات “حيث يستهدف الاختبار الطلاب من فئة 15 عاماً في ثلاثة مجالات هي القراءة بنسبة 70% والرياضيات والعلوم لكل منهما 15%.

وقد رافق المساعد للشؤون التعليمة كل من مدير الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذ عمر الأحمدي ومدير مكتب التعليم بشمال مكة الدكتور عبدالله الحارثي.