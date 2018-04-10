قيادة ثانوية للبنات ترمي كتبهن في الفناء بعسير.. والإدارة تحقق

أبها(صدى):

بدأت الجهات المختصة في إدارة التعليم بمنطقة عسير، في التحقيق مع قيادة مدرسة ثانوية للبنات في مدينة أبها.

واتهمن الطالبات، القيادة برمي كتب ومذكرات وملازم خاصة بهن في فناء المدرسة بعد نهاية اليوم الدراسي؛ عقاباً لهن لترك الكتب في أدراج طاولتهن، وذلك يوم الخميس الماضي.

وأوضح عدد من التربويين، أن ترك الطالبات لكتبهن يعد إهمالاً كبيراً منهن، حيث أنه من المفترض أن يرجعن الطالبات بالكتب الدراسة إلى المنزل؛ للمذاكرة الجادة وكتابة التمارين والواجبات.

كما طالبوا أولياء الأمور، بضرورة الاطلاع المستمر على أبنائهم، مشددين على أهمية الكتاب المدرسي والمحافظة عليه.

وفي سياق متصل، تضامن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من الطالبات، مهاجمين تصرف قيادة المدرسة، موضحين انه الكتب الدراسة تحتوي على آيات قرآنية وأحاديث شريفة.