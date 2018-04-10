في مواجهة سهلة للبرسا.. ميسي على رأس التشكيلة المتوقعة وروما يهاجم بدجيكو
يلتقي اليوم الثلاثاء، برشلونة، وروما، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة سهلة للبرسا الذي حقق الانتصار في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.
وللتأهل لابد أن يسجل روما الإيطالي 3-0، أو بفارق 4 أهداف، بينما يكفي برشلونة التعادل أو الخسارة 0-2 أو بفارق 3 أهداف للذهاب إلى المربع الذهبي.
وفيما يلي تشكيلة روما المتوقعة:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: بيريز، مانولاس، فازيو، كولاروف
الوسط: بيليغريني، دي روسي، ناينغولان، فلورينزي
الهجوم: دجيكو، الشعراوي.
أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فتضم:
حراسة المرمى: تير شتيغن
الدفاع: ألبا، أومتيتي، بيكيه، روبيرتو
الوسط: باولينيو، بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا
الهجوم: ميسي، سواريز.
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