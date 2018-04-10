في مواجهة سهلة للبرسا.. ميسي على رأس التشكيلة المتوقعة وروما يهاجم بدجيكو

نواف السالم(صدى):

يلتقي اليوم الثلاثاء، برشلونة، وروما، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة سهلة للبرسا الذي حقق الانتصار في مباراة الذهاب بنتيجة 4-1.

وللتأهل لابد أن يسجل روما الإيطالي 3-0، أو بفارق 4 أهداف، بينما يكفي برشلونة التعادل أو الخسارة 0-2 أو بفارق 3 أهداف للذهاب إلى المربع الذهبي.

وفيما يلي تشكيلة روما المتوقعة:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: بيريز، مانولاس، فازيو، كولاروف

الوسط: بيليغريني، دي روسي، ناينغولان، فلورينزي

الهجوم: دجيكو، الشعراوي.

أما تشكيلة برشلونة المتوقعة فتضم:

حراسة المرمى: تير شتيغن

الدفاع: ألبا، أومتيتي، بيكيه، روبيرتو

الوسط: باولينيو، بوسكيتس، راكيتيتش، إنييستا

الهجوم: ميسي، سواريز.