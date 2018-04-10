ردا على ارتفاع تذاكر مباراة الهلال.. هيئة الرياضة تتبرأ من ملعب الجامعة

نواف السالم(صدى):

قال عبد الرحمن القضيب وكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، إن إدارة الهلال هي الجهة المخولة بتحديد أسعار مباراة الفريق الأخيرة أمام الفتح.

وأوضح القضيب أن ملعب جامعة الملك سعود الذي من المقرر أن تقام عليه المباراة، لا يخضع لسلطة الهيئة، مضيفًا أن أسعار تذاكر مباراة الهلال لا تخضع لتسعيرة لائحة التشغيل المعتمدة أخيرًا من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة.