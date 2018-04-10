نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الثلاثاء، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة و الغبار، التي تحد من مدي الرؤية الأفقية على مناطق: ” الرياض، الشرقية، القصيم، والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة ” ، وكذلك هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على المناطق ذاتها.

فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 30 – 21 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 36 – 26 .. أمطار رعدية.

– المدينة المنورة: 34 – 17 .. صحو.

– جازان: 34 – 28 .. سحب ركامية.

– نجران: 30 – 19 .. أمطار رعدية.

– جدة: 31 – 25 .. غائم جزئي.

– شرورة: 36 – 20 .. غائم جزئي.

– الباحة: 20 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 33 – 28 .. سحب رعدية.

– أبها: 20 – 13 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 25 – 16 .. أمطار رعدية.

– طريف: 18 – 9 .. سحب رعدية.

– عرعر: 24 – 14 .. أمطار رعدية.

– القريات: 22 – 10 .. سحب رعدية ممطرة.

– رفحا: 27 – 16 .. أمطار رعدية.

– تبوك: 26 – 11 .. صحو.

– حائل: 27 – 14 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 25 – 14 .. أمطار رعدية.

– الدمام: 30 – 22 .. أمطار رعدية.

– حفر الباطن: 32 – 18 .. مشمس.

– الأحساء: 34 – 22 .. أمطار رعدية.

– بريدة: 32 – 18 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 33 – 21 .. أمطار رعدية.

– العلا: 28 – 13 .. رياح نشطة.

– ينبع: 31 – 23 .. صحو.

– الطائف: 21 – 14 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 27 – 19 .. رياح نشطة.