وزير النقل البريطاني: العمل جار مع السعودية لخصخصة المطارات بها

علي القحطاني(صدى):

كشف كريس جرايلنج وزير النقل البريطاني، عن أن العمل جار مع السعودية في مجال خصخصة المطارات بالمملكة والنقل الجوي، لافتًا إلى أن بريطانيا تسعى لاكتشاف فرص الاستثمار في النقل العام الذكي وتكنولوجيا المواصلات في المملكة، بما يتفق مع ” رؤية المملكة 2030 ” .

وفي السياق نفسه، أبدى وزير النقل البريطامي، خلال زيارته للمملكة، أمس الاثنين، استعداد بلاده لتقديم الخبرات العملية في الاستشارات والتصميم وإدارة المشاريع، بينما أكد أن قطاع النقل في المملكة من القطاعات التي تنمو بسرعة واستمرار، وفيها فرص استثمارية مميزة.

ومن الجدير بالذكر، إنه تصل قيمة الاستثمارات البريطانية في المملكة حتى فبراير إلى 2018 ما يقارب 12.5 مليار ريال، كما بلغ عدد المشاريع البريطانية 374 مشروعًا تنوعت ما بين المشاريع الخدمية والصناعية والعقارية والعلمية والفنية والتراخيص المؤقتة، واستحوذ القطاع الخدمي من هذه الاستثمارات على النصيب الأكبر بعدد 285 مشروعًا بتمويل استثماري بلغ نحو 3.7 مليار ريال.