أندية الصالات هل ترفع شعار الانسحاب

عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي(صدى):

الأوضاع التي يعيشها الدوري السعودي للصالات مأساوية بسبب الاهمال والتقصير من منظمي هذه اللعبة من عدم وجود دعم مالي او اعلامي أو نقل تلفزيوني أو حتى نفسيا او لوائح او شروط او تنظيم او تحكيم ومع انه يوجد في الاندية من يحاول محاولات كبيرة في انجاح هذا الدوري بدفع مبالغ كبيرة وصلت الى ٥٠٠ الف ريال لكن حينما يجد ان هذه اللعبة تهمش والمنظمين يرهقون الاندية بتأجيل وتقديم في المباريات وتحميل هذه الأندية خسائر مالية من تنقلات وعقود لاعبين ولا تجد الاندية اي تنظيم يكفل حقوق الاندية او مراقبه على كوارث التحكيم ومع كثرة الوعود التي نصفها بالمسكنات و بالمهدئات للاندية التي هي الان بين مقصلة لاعبين ومدربين وديون ولاعبين محترفين ووعود لم تنفذ ولن تنفذ خاصة في ظل الأزمات المالية التي تتعرض له الاندية يبدوا ان الاندية سترفع شعار((اوضاعهم لاتسر عدو ولا حبيب وتركهم في اول الطريق خير من اخره )) .

ودوري الصالات لا يحتاج إلى معجزة او مبالغ كبيرة لتطويره بل قليل من الدعم من المسؤولين في الرياضة السعودية من اجل الوصول بمستوى لعبة الصالات الى مستوى يليق بالمملكة العربية السعودية وتطورها وخاصة في ظل وجود مواهب كثير في لعبة كرة قدم الصالات على مستوى جميع مدن المملكة ومناطقها وحينما تريد تطوير لعبة كرة قدم الصالات في المملكة العربية السعودية فلابد من وجود منشأت وصالات خاصة بهذه اللعبة اذا كنت تريد استمراره بشكل منظم ويدعوا الى النجاح والوصول الى قمة الهرم الاسيوي وتقديم لاعبين واندية ومنتخب ينافس على جميع المستويات ام الغياب الاعلامي عن متابعة دوري الصالات وهي الداعم الأكبر لانتشار اي لعبه وتطورها ومعرفة الناس به بشكل سريع والوصول به الى المرحلة المتطوره التى لابد من الوصول له وخاصة في ظل تطور بلدان الجوار في هذه اللعبة بشكل سريع ومخطط لها اعلاميا ,والإعلام هو الداعم الاول لكل نجاح ولكل لعبة ونادي ولاعب ومنتخب وغياب الاعلام سبب كبير في تدهور نفسيات كل من يعمل في هذه اللعبة وعدم حضور الجمهور والمتابعين يجعل اللاعب يصاب بالملل والاتجاه الى الألعاب الجماهيريه والابتعاد عن هذه اللعبة الجميلة مما يتسبب في خسارة المواهب السعودية التي هي الوقود الأساسي لهذه اللعبه التي تناسب شباب المملكة العربية السعودية بل هي الحل لتسرب المواهب من الاندية .

ومن وجهة نظري أن أهم الحلول الجذرية لحل مشاكل كرة قدم الصالات السعودية :—-

1. لابد من ان تكون كرة قدم الصالات لعبة معترف به من الاتحاد السعودي والاتحاد الاسيوي رسميا .

2. وجود دعم مالي وميزانية خاصه لكل نادي مشارك في كرة قدم الصالات من الاتحاد السعودي .

3. انشاء صالات خاصة لكرة قدم الصالات في مناطق المملكة.

4. فتح المجال امام القطاعات العسكرية والشركات الحكومية والخاصة في المشاركة في هذا الدوري .

5. انشاء رابطة خاصة بأندية كرة قدم الصالات السعودية .

6. محاولة انشاء اتحاد خاص بكرة قدم الصالات ومقر خاص لهذ الاتحاد .

7. اتمنى ان يكون اعضاء مجلس ادارة هذا الاتحاد او الرابطة من أشخاص لديهم الدرايه بواقع كرة قدم الصالات السعودية والعلم بخفايا هذه اللعبة حتى لايكون هناك أشخاص تبحث عن مصالحه الشخصية ويكون الهدم هو عنوان هذا الاتحاد وليس البناء .

8. حينما تريد تنظيم دوري كرة قدم الصالات لابد من وضع شروط وللوائح واضحه ومحدده وقابله للتطوير لحماية حقوق الاندية واللاعبين وإشراك الاندية في عمل هذه اللوائح .

تصويبة كرة قدم الصالات السعودية (( الناس لايتذكرون الوقت التي عملت فيه نهائيا ولكنهم يتذكرون نوعية العمل الذي أنجز وهذه اللجنة لم تنجز اي شي الى حد الان )) .