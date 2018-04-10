غريزمان يدفع توريس لمغادرة أتلتيكو مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف مهاجم أتلتيكو مدريد فرناندو توريس، عن نيته في الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وقال ” توريس ” : لم يكن قرارا سهلا، أنظر إلى الحقائق والظروف على رغم أنها جيدة، أتقبل انه لم يعد لدي دور كبير لذا فان هذه هي اللحظة المناسبة للتنحي جانبا لأتيح الفرصة للآخرين “.

وأضاف: ” من الصعب أن تقول وداعا للمرة الثانية لأنني كنت أود الاعتزال هنا لكن الأمور لا تسير دوما كما تشتهي، و أشعر بان لدي القدرة البدنية والذهنية التي تسمح لي باللعب. حالتي جيدة وسأبحث عن فرصة للعب في مكان آخر ” .

يجدر الإشارة إلى أن أداء توريس صاحب الـ 34 عاما شهد تراجع العامين الأخيرين؛ بالإضافة إلى أن وجود المهاجم غريزمان وتألقه ساهم في تقليص فرصه في المشاركة.