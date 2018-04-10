الكويت وإيطاليا تقتسمان جائزة العرض الأفضل في مهرجان شرم الشيخ المسرحي

غادة محمد(صدى):

وسط احتفاء كبير بنجاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أعلنت إدارة المهرجان عن الأسماء المستحقة لجوائز الدورة الثالثة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وإدارة الفنانة وفاء الحكيم إلى جانب المدير التنفيذي د. إنجي البستاوي.

فعاليات حفل الختام كانت مميزة وراقية تماما كحفل الافتتاح ، حيث سبق إعلان الجوائز استعراض فني بعنوان ” رسالة سلام ” إهداء من ورشة عمل الرقص المعاصر الآي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان، حيث كتب الكلمات وقام بتلحينها الفنان المصري محمد مصطفي وتصميم الاستعراضات الفنانة التونسية كريمة بدير.

حصل الفنان طه خليفة على جائزة أفضل ممثل دور أول عن العرض المسرحي الجلسة ” مصر ” ، وحصل الفنان أحمد بن سعيد الرواحي على جائزة أفضل ممثل دور ثان عن العرض المسرحي لقمة عيش ” سلطنة عمان ” ، فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة إيمان غنيم عن العرض المسرحي الجلسة ” مصر ” ، واستحقت جائزة أفضل ممثلة دور ثان الفنانة مريم الصياح عن عرض نزوة ” تونس “.

وكانت جائزة أفضل مخرج من نصيب الفنان الكويتي يوسف الحشاش الذي فاز أيضا بجائزة أفضل موسيقى إعداد وتأليف وجائزة أفضل إضاءة عن عرض يوميات أدت الى الجنون ” الكويت ” ، أما جائزة افضل عرض فاقتسمها مناصفة كل من العرض الإيطالي ” سجن خشبي ” والعرض الكويتي “يوميات أدت إلى الجنون ” ، واستحق جائزة افضل ديكور مونيكا رابونى عن عرض سجن خشبي ” إيطاليا “.

افضل تصميم ملابس استحق جائزته فابيو أمادايو عن عرض سجن خشبى ” ايطاليا ” ، أما جائزة أفضل تصميم رقصات ذهبت مناصفة إلى عمرو البطريق عن عرض الجلسة ” مصر ” وأشرف بن الحاج مبارك عن عرض نزوة ” تونس “.

وشهد حفل ختام المهرجان ترقب كبير لنتائج جوائز لجنة التحكيم الخاصة لما لها من مكانة هامة لدى المبدعين المشاركين بالعروض المسرحية، حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم للفنانين الصاعدين مجموعة العرض الفلسطينى نساء تحت الاحتلال ” كريستى انطون – غدير راجى – ديما جابى ” ، ومنحت لجنة التحكيم جائزة أفضل فريق مسرحى أداء جماعي لفريق عرض لقمة عيش من سلطنة عمان ، وجائزة افضل مكياج لإسلام عباس من مصر ، وجائزة المخرج الصاعد نور نواف لعرض نساء بلا غد من مصر.

وفي مسابقة المونودراما فاز العرض المصري ” واحدة حلوة ” بجائزة لجنة نقاد الشباب الدولية للمونودراما وتسلمت الجائزة الفنانة مروة عيد بطلة العمل ، أما جائزة الجمهور لأفضل عرض فاز بها العرض المصري “قصاقيص” لجامعة بورسعيد وعرض ” الفرح القناوي ” لجامعة جنوب الوادي.

وفاز بجائزة افضل شخصية مسرحية شابة لعام 2017 الفنان حمدي المرغني بأعلى نسبة تصويت ، وهي جائزة يصوت لها الجمهور على الفيس بوك.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ساهم على مدى سنواته الثلاث في إثراء الحركة السياحية والثقافية في مدينة شرم الشيخ خاصة بعد إدراج مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية التي ضمت عروضا فنية مسرحية وفلكلورية قدمها أبطال الأعمال في مختلف الميادين والشوارع الرئيسية بشرم الشيخ في بادرة لنشر فنون المسرح لدى أكبر شريحة من الجماهير والذهاب بالأعمال الفنية إلى مرتادي الشوارع والسائحين من زوار.