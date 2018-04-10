لم يرحموه حيا وميتا.. الحوثيون يحاكمون ” صالح ” بتهمة الخيانة العظمى

فهمي محمد(صدى):

صرحت مصادر حقوقية وحزبية في صنعاء، أن مليشيا الحوثي الإيرانية، أعدت ملفات للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح وأقاربه، إلى المحاكمة؛ سعيًا منها لتبرير إعدامه والتنكيل بالمئات من أنصاره، إلى جانب سعيها إلى استثمار ورقة المحاكمة؛ للضغط على أقاربه، وابتزاز قيادات حزبه.

وأوضحت المصادر، أن عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية، التي تسيطر على أجهزة المخابرات في صنعاء، أعدت ملفات لـ ” صالح ” وأقاربه المعتقلين لديها، والخارجين عن سيطرتها، بتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع دول التحالف العربي.

يجدر الإشارة إلى الجماعة مليشيا الحوثي الإرهابية، أحالت هذا الأسبوع الملفات إلى النيابة الخاضعة لها، في العاصمة المتخصصة، في قضايا أمن الدولة والإرهاب، لبداية المحاكمة الصوروية لـ ” صالح ” وأقاربه.

ومن الجدير بالذكر أيضًا، أن هذا الإجراء الحوثي بعد محاولات فاشلة؛ للتصالح مع أتباع الرئيس السابق، واستقطاب العسكرييين منهم، في الوقت الذي تشهد فيه معظم الجبهات؛ ضغطًا غير مسبوق على عناصر المليشيات، بما فيها الجبهات القريبة من المعقل الرئيسي لزعيمهم في ” صعدة ” .