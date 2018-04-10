أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على الباحة وعسير.. وأتربة وغبار بالشرقية

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقتي الباحة وعسير، ينذر باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة الباحة ” المخواة، الباحة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها ” ، من الساعة 8:45 من اليوم الثلاثاء الموافق 10/4/2018م، حتى الساعة20:00 من نفس اليوم.

أما منطقة عسير، وتشمل ” الشعبين، الجرف، أبها، عقبة شعار، بلسمر، المجاردة، النماص، سبت العلايا ” ، فتبدأ الحالة بها من الساعة 10:15 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 16:00 من نفس اليوم، ولا يستبعد جريان الأودية من السيول.

فيما وجهت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لأهالي المنطقة الشرقية، يفيد باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تصل إلى أقل من 2 كم.

وتبدأ هذه الحالة على المنطقة الشرقية ” حفر الباطن، القيصومة، مدينة الملك خالد، الرقعي، والأجزاء المجاورة ” ، من الساعة 9:00 من اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 19:00 من اليوم ذاته.