” تعليم المدينة ” يوجه خطاب شكر لمديرة مكتب خيبر والمعلمة فهيدة الخيبري

نايف السالم(صدى):

قدمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الشكر لمديرة مكتب التعليم بخيبر الاستاذة نورة بنت فواز العنزي، على جهودها في الدورة التاسعة لجائزة التعليم للتميز للعام الدراسي 1438/1439 هـ.

كما وجهت خطاب شكر للمعلمة بالمدرسة المتوسطة الأولى بمحافظة خيبر الاستاذة فهيدة محمد الخيبري، والتي تم ترشيحها لجائزة التعليم المتميز في دورتها التاسعة لفئة المعلمة المتميزة على محافظة خيبر بالمدينة المنورة للعام الدراسية 1438/ 1439.

وثمنت الإدارة في خطابها الموجه للعنزي والخيبري جهودهما المباركة في المشاركة الفاعلة في أعمال الجائزة في دورتها التاسعة، متمنية لهما التوفيق في مسيرتهما، والمشاركة في الدورات القادمة.