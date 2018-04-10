استلام ناقلة نفط ضخمة بـ ” البحري “

علي القحطاني(صدى):

استلمت الشركة الوطنية للنقل البحري ” البحري ” ، اليوم الثلاثاء، ناقلة نفط جديدة عملاقة؛ حيث كشفت الشركة انه تم تسميتها ” خريص ” .

وأشارت الشركة إلى أنه من المحتمل أن يبدأ التشغيل التجاري لناقلة ” خريص ” في شهر أبريل الجاري، كما من المحتمل أن يظهر الأثر المالي لها في الربع الثاني من العام الجاري 2018.

وفي السياق نفسه، لفتت ” البحري ” إلى أن الناقلة المستلمة هي احدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد، وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني وبنك البلاد.