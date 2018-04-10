استمرار أسعار النفط في الارتفاع لليوم الثاني على التوالي

عادل الحربي(صدى):

شهدت تعاملات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي؛ في ظل ترقب التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

وارتفعت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.73% ووصلت إلى مستوى 63.88 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.64% عند 69.09 دولار.

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الصيني ” شي جين بينج ” قدم وعد، الثلاثاء، بانفتاح أكبر للاقتصاد الصيني مع دول العالم وتقليل الرسوم الجمركية على الواردات.

وأدت تصريحات الرئيس الصيني إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، ودعم الأسعار على أمل استمرار النمو والطلب على النفط.