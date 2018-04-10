رد فعل عنيف من ولي أمر بعد إصابة ابنه بـ ” الجرب “

عادل الحربي(صدى):

أصرَّ والد أحد طلاب مدرسة علقمة بن قيس بالرياض، على إدخال ابنه المدرسة رغم التقرير الطبي الذي يثبت إصابته بمرض ” الجرب ” ، محاولاً إدخال الطالب بالقوة إلى الفصل الدراسي.

وتفاجأ مدير المدرسة ومعلموها، من إصرار ولي الأمر الشديد على الأمر رغم منح المدرسة إجازة للطالب لأكثر من 7 أيام إثر إصابته بالمرض.

من جانبه، تصدى مدير المدرسة إلى الأب الذي يرفض تصديق أن ابنه مصاب بمرض ” الجرب ” ، ومنعه من الدخول.

وأكد أحد معلمي المدرسة، أن المدرسة لم تعقم أو ترش أو تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة المرض، وذلك على الرغم من ظهور عدة إصابات وحالات اشتباه به بين الطلاب.

يذكر أن فريق من وزارة الصحة، كان قد توجه بالزيارة إلى المدرسة، أمس الإثنين، لإجراء الكشف الطبي على عدد من الطلاب، وأثبت إصابة حالتين والاشتباه في 16.