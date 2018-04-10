الصحف الأوكرانية تعاتب مدرب الأهلي

ماجد محمد(صدى):

تفاعلت الصحف الأوكرانية مع قمة الحسم بين الأهلي والهلال والتي انتهت بالتعادل السلبي، الذي جاء بطعم الفوز للزعيم.

وسلطت الصحف الأوكرانية الضوء على فشل المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف في استغلال الفرصة لاقتناص اللقب أمام الهلال الجريح عقب خروجة من البطولة الأسيوية.

وفي حوار أشبه بالمعاتبة قالت صحيفة ” فوت بول الأوكرانية ” ، إن الفارق بين الفريقين كان نقطة واحدة فقط، إلا أن رجال ريبروف لم يتمكنوا من التسجيل.

يجدر الإشارة إلى أن مساعد ريبروف مدرب الأهلي، ألقى باللوم على اللاعبين، موضحًا أنهم لم يستغلوا الفرص التي أتيحت لهم بالشكل الأمثل.

لافتًا إلى أن النتيجة ليست مرضية بالنسبة للفريق، الذي خاض المباراة بهدف تحقيق الفوز والمقاتلة على لقب الدوري حتى آخر المنافسة موضحًا أن تغييرات الفريق كانت بوجهة نظر شخصية من المدرب ريبروف وفقاً لمجريات الشوط الأول.