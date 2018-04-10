” المقيمين المعتمدين ” تمهل منشآت المعدات والآلات لتصحيح أوضاعها

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر أن هيئة المقيمين المعتمدين حددت مهلة زمنية لمنشآت تقييم المعدات والآلات لتصحيح أوضاعها، وذلك حتى مطلع فبراير 2019.

وأشار المصدر إلى أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المؤهلين أو مكاتب تقييم المعدات والآلات، متابعًا أن منها: أن يكون المقيم معتمدًا يرخص له بمزاولة المهنة وفقًا لأحكام النظام.

وذلك بالإضافة إلى، ساعات الخبرة لدى المقيم المعتمد، التي هي عبارة عن ساعات الممارسة المهنية المكتسبة من عمليات التقييم، كما يجب أن يتوفر تقرير التقييم يعتبر الوثيقة التي يصدرها المقيم لعملائه متضمنة النتيجة ومستوفية لالتزامات المقيم المبنية في اللائحة والنظام.