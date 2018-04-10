عمر حريري مديرا تنفيذيا للسعودية للشحن

سعيد العجل(صدى):

باشر الأستاذ عمر بن طلال جمال حريري مهامه رئيساً تنفيذياً لشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة ويحظى حريري بخبرة عريضة وإنجازات تحققت في العديد من المواقع القيادية التي شغلها خلال الأعوام الماضية في مجالات النقل والتوريد والخدمات اللوجستية.

وسيتولى الرئيس التنفيذي الجديد قيادة الشركة وتعزيز توجهاتها الحالية وفقاً لاستراتيجية التحول التي وضعت في الاعتبار تطوير كافة الخدمات المقدمة والنهوض بمستوى الأداء والإنتاج وتدعيم جوانب الأمن والسلامة في كافة محطات الشحن والمرافق وصولاً لمعايير الجودة العالمية.

وتعيش السعودية للشحن مراحل هامة من خطة التحول الاستراتيجي 2020 التي أطلقتها مطلع العام 2017م وتواكب في أهدافها رؤية المملكة 2030 وتهدف إلى الارتقاء بمختلف خدماتها وقطاعاتها وبجميع كوادرها العاملة .