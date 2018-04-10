المسند: ” فيض ” مستمرة لعدة أيام قادمة.. والأمطار اليوم على 6 مناطق

سالم المطيري(صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم والمتخصص في الطقس والفلك، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ” فيض ” إلى عدة أيام قادمة، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ” فيض ” ليومها الرابع عشر، وتبقى فيها بضعة أيام، والله أعلم.. حالة ” فيض ” مستمرة اليوم، ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، ونجران، والرياض، والشرقية) ” .

يذكر أن مناطق المملكة، شهدت هطول أمطار غزيرة تحوَّلت إلى سيول في بعض المحافظات، وتستمر هذه الأمطار حتى الآن، في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي تحذر منه الأرصاد باستمرار.