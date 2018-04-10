المسند: ” فيض ” مستمرة لعدة أيام قادمة.. والأمطار اليوم على 6 مناطق
توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم والمتخصص في الطقس والفلك، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي ” فيض ” إلى عدة أيام قادمة، بالإضافة إلى استمرار هطول الأمطار.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي ” فيض ” ليومها الرابع عشر، وتبقى فيها بضعة أيام، والله أعلم.. حالة ” فيض ” مستمرة اليوم، ويُتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، ونجران، والرياض، والشرقية) ” .
يذكر أن مناطق المملكة، شهدت هطول أمطار غزيرة تحوَّلت إلى سيول في بعض المحافظات، وتستمر هذه الأمطار حتى الآن، في ظل حالة من عدم الاستقرار الجوي تحذر منه الأرصاد باستمرار.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 4 ساعات
فين المطرية الله يهديك
انا دائما والموتر حقي
شغال ع البر لا حصلت مطرية ولا رعديةت وبرقية
آخرها شديت الرحال الجبال
ربآهـ جنة الله في ارضة براد طول العام ط وجو شفاء العليل
وحطيت فراشي والراديو حقي قديم شغال طرب والله
هنا بي بي سي لندن ههههههههههههههههههه
حياة حياة وربي الله يعز السعودية امن وامان
انام وحدي ولا عندي احد واستيقظ واصلي فروضي
ولا عندك احد يأذيك امن وامان الحمد لله
والله افضل مليون مرة من الخارج
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3211 ] نشر منذ 4 ساعات
اخي عذاب الرحيل وين جبال البراد هذه
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 4 ساعات
ااااالسحاب هلا وغلا
بسيدي وحبيل القلب
ابشر واتمنى تاخذ اميلي من صحيفة صدى انت او أي احد لا مانع
لكن انت لك عندي منزلة خاصة والله
تخاويني ونطلع مع بعض في الموتر حقي
اولأ وادي لجب بمحافظة الريث
تابعة لمنطقة
جازان عفواً اكتب في النت وادي لجب وشوف
لكن حذاري تدخل داخل الشلالات خشية ياتي السيل فجأة
دون امطار ياخذك وفيه استراحة في الوادي حتى للمبيت
مكاني مكان الاعلام بكل اسف لايعرف عنه شيئ
اسمه وادي اترآن لازم شاص موتر صاحي دفع رباعي
تنزل الوادي والله انا اضمن لو تنزل هناك تقول مابي ارجع
جنة خيال براد هواء طبعي
ليس مثل هواء ابها الاكسجين قليل
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3211 ] نشر منذ 4 ساعات
بارك الله فيك -احبك الله الذي احببتنا فيه-بارك الله فيك وفي موترك وكل من يعز عليك-بشوف احد المعلقين هنا يعز على قلبي لو وافق يخاويني جيناك–ويمكن لو خاواني ماعاد نرجع مثل ماتفضلت-