بها واي فاي وبث تليفزيوني مباشر.. حافلات نقل جماعي جديدة من ” سابتكو “

حمود العنزي(صدى):

قامت الشركة السعودية للنقل الجماعي ” سابتكو ” ، بإضافة شبكة خطوط إضافية إلى خدماتها لرحلات الخدمة المميزة بحلتها الجديدة، وذلك من خلال إطلاق حافلات جديدة بعدة مزايا تشمل: خدمات متنوعة بنظام ترفيهي، وقنوات تلفزيونية ” بث مباشر ” و ” واي فاي ” ، فضلًا عن توفر مقاعد مريحة داخل هذه الحافلات الجديدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس تركي بن عبدالله آل نادر، مدير قطاع النقل الخارجي في ” سابتكو ” ، أن الخدمة المميزة التي قامت الشركة بإطلاقها مؤخرًا، تمثل نقلة حديثة في مجال خدمات النقل البري التي تقدمها ” سابتكو ” ، وبرؤية جديدة من خلال رحلات مباشرة بدون توقف.

وأضاف ” آل نادر ” ، أن هذه الرحلات توفر الشركة من خلالها مزيدًا من الراحة والرفاهية للركاب، مع وجود شاشات مخصصة لكل راكب تضم مجموعة من البرامج والمواد الترفيهية، وكذلك قنوات بث مباشر تتناسب مع مختلف فئات العملاء، فضلًا عن خدمات الإنترنت والضيافة أثناء الرحلة، وذلك بهدف توفير رحلة ممتعة وخدمة عالية المستوى للركاب.

وأشار ” آل نادر ” ، إلى أن الخدمة المميزة تأتي في إطار الخطط التطويرية التي تنتهجها الشركة السعودية للنقل الجماعي، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها، بما يعزز جهود الشركة في صناعة نقل بري حديث، وبمواصفات عالية تنسجم مع رؤية المملكة 2030.

وأكد مدير قطاع النقل الخارجي بالشركة، أن رحلات الخدمة المميزة تنطلق من وسط مدينة المغادرة إلى وسط مدينة الوصول، الأمر الذي يسهل وصول العملاء إلى وجهاتهم الأخيرة بيسر، لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال قنوات البيع المتنوعة للعميل المتمثلة في موقع ” سابتكو ” الإلكتروني، وتطبيق ” سابتكو ” على الهواتف الذكية، ومركز خدمة العملاء، و كذلك مكاتب البيع.

وتابع ” آل نادر ” : نتيح آلية الدفع الإلكتروني وإمكانية اختيار المقعد المناسب للعميل، وبطريقة سهلة وفي زمن قصير، مما يعزز من سهولة الخدمة وتميزها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة النقل الجماعي ” سابتكو ” ، كانت قد عززت أسطولها مؤخرًا بعدد 50 حافلة فاخرة من طراز ” مرسيدس ترافيقو ” 2018، والتي تمثل الجيل الأحدث والأكثر تطورًا من هذا الطراز، وتتوفر به أحدث ما وصلت إليه التقنية العالمية في صناعة حافلات نقل الركاب.

حيث تم تخصيص الحافلات ضمن شبكة رحلات الخدمة المميزة، وذلك تلبيةً لرغبات عملاء ” سابتكو ” ، وفقًا لخطط التوسع التي قامت بها الشركة مؤخرًا.